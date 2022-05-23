أعلنت السلطات التونسية عن إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا غير شرعي.

وجاء في تصريحات للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، نقلها موقع قناة "نسمة"، إن الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة، معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة (الطوافة نسر 03)، تمكنت يوم السبت الماضي من إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 94 مجتازا (بينهم شخص مطلوب في قضايا حق عام وآخر عنصر تكفيري مصنف خطير).

وأوضح أنه تم حجز مبلغ من العملة التونسية يقدر بـ 11000 دينار ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بنحو 150 يورو، ومركب بحري ومحركين بحريين. وبين أنه باستشارة النيابة العمومية

فقد اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. وفي سواحل سوسة والمنستير، تمكن الحرس البحري من إحباط محاولات اجتياز غير شرعية للحدود البحرية، وضبط 26 مهاجرا تونسيا و26 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة.