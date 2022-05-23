أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن إسقاط ثلاث طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها طائرة بيرقدار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات سو 25 من سلاح الجو الأوكراني خلال النهار، بما في ذلك واحدة في منطقة قرية كيسيليفكا، وواحدة في منطقة خيرسون، وواحدة فوق بافلوغراد في منطقة خاركوف".

وأضاف: "كما تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق شيرفوني يار، تشيرنوباييفكا، ميرنوي، ألكساندروفكا، خيرسون، يونوكومونارسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، هوتومليا، سينيشينو، بتروفسكوي، تيرني، خاركوف، بما في ذلك واحدة بيرقدارفي منطقة لوزوفايا في منطقة خاركوف".

وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توشكا-يو" فوق منطقة تومينا بالكا في خيرسون، وتم إسقاط ثماني قاذفات صواريخ أوكرانية متعددة من طراز "سميرتش" في مناطق إزيوم وتوبولسكوي وسيمينوفكا وبيكينو في محيط خاركوف.

وتابع: "قوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت خمس راجمات صواريخ أوكرانية من طراز "غراد" وثلاثة مستودعات للذخيرة بصواريخ عالية الدقة".

وخلص إلى القول: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 73 مركزا للقيادة، و578 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري تابعين للجيش الأوكراني، كما دمرت 37 منطقة إطلاق مدفعية وهاون.

كما تم تدمير 13 دبابة وآليه، وخمس راجمات صواريخ من طراز "غراد"، و3 مستودعات للذخيرة".