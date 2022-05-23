أعلن المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، عن مقاطعة جلب وبيع الكتاب المدرسي والاكتفاء باستقبال وتوزيع حصة المتوسطة المجانية.

وفي بيان للمكتب الولائي للمجلس بجيجل، قرر مقاطعة جلب وبيع الكتاب المدرسي، واكتفى باستقبال وتوزيع حصة المتوسطة المجانية فقط الموزعة من طرف CRDDP، مع الإبقاء على جميع أشكال المقاطعة السابقة للكتاب المدرسي سارية المفعول في جميع الحالات إلى غاية صدور موقف وطني موحد.

كما أكد المجلس التزامه بمضمون المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث منحة مدرسية بـ 5000 دينار الخاصة والتقيد باستمارة معلومات تملأ من ولي أو وصي التلميذ وصك بريدي مشطوب للمستفيد.