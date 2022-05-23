قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تعازيه إلى عائلة المجاهدة وأيقونة السينما الثورية الفنانة القديرة شافية بوذراع.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية في الفايسبوك للوزير الأول "ها هو الموت، والموت حق، يفجعنا ويغمض عيني "لالة عيني"، المجاهدة وأيقونة السنيما الثورية. شافية بوذراع، التي ستبقى ذكراً طيباً على ألسنة الجزائريين لما تركته من أثر من خلال أعمالها الفنية ذات الرسالة الوطنية والاجتماعية العميقة، بحس مرهف وشعور دقيق وذوق رفيع، وما دورها في مسلسل الحريق، إلا نموذجا عن التزامها الراسخ لإيصال معاناة الشعب الجزائري البطل أثناء العهد الاستعماري البغيض لجيل الاستقلال".