جندت المديرية العامة للغابات، تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد والدرس، أزيد من ثلاثة آلاف عون عبر الوطن لوقاية ومكافحة الحرائق خاصة تلك المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية الكبرى.

وكشف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، في تصريح للقناة الأولى أنه "تم هذه السنة تسخير كل الإمكانيات لمجابهة الحرائق، خاصة التي تمس المحاصيل الزراعية من خلال وضع جهاز عملياتي متكون من 401 برج مراقبة، 513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و3261 نقطة مياه".

كما أضاف أنه "تم اقتناء 80 سيارة رباعية الدفع بسعة صهاريج 100 لتر".

من جانبه، كشف المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور، في تصريح للقناة الأولى أن "مصالحه ستشارك في هذه العملية من خلال تجنيد 65 ألف رتل متنقل لمرافقة الفلاحين في موسم الحصاد والدرس، وأن كل الوحدات تم إدماجها ضمن المخطط التدخلي الاستباقي لفائدة الفلاحين الذي يهدف إلى مكافحة الحرائق التي تسببت السنة الماضية في إتلاف أزيد من 100 ألف هكتار من الغطاء النباتي".