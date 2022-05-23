برمجت لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنظيم الأنشطة الثقافية بلجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 مجموعة من النشاطات الثقافية والفنية خلال فترة الألعاب المقررة من 25 جوان إلى 6 جويلية المقبلين من بينها خمسة تظاهرات دولية.

وأودت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين تصريحا لرئيس اللجنة، سليم دادة، أوضح فيه أن اللجنة التي يشرف عليها برمجت بالتعاون مع عدد من الهيئات إقامة المهرجان الدولي للموسيقى الحالية بمسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" لوهران عبر سهرات فنية يومية طيلة فترة هذه التظاهرة الرياضية بمشاركة فرق من عدة دول تطل على البحر الأبيض المتوسط.

وسينظم المسرح الوطني الجزائري بالتعاون مع المسرح الجهوي لوهران أيام المسرح المتوسطي بمشاركة فرق من الجزائر وتونس ومصر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. كما برمجت لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنظيم الأنشطة الثقافية لألعاب البحر الأبيض المتوسط تظاهرة أيام الفيلم المتوسطي التي تشمل عرض بوهران والمدن المجاورة لها عدة أفلام سينمائية تبرز ثقافة عدد من الدول المشاركة في الألعاب.

وينتظر أن يقام بجبل المرجاجو المطل على مدينة وهران معرض فني بمشاركة فنانين من عدد من الدول المتوسطية وهو معرض طاف العديد من الدول قبل أن يحل بالجزائر بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

وفي الجانب الأدبي، برمجت ذات اللجنة إقامة بمشاركة 14 أديبا من عدة دول تطل على البحر الأبيض المتوسط يتدارسون نصوصا أدبية حول الجزائر ومدينة وهران تكلل بكتابة مجموعة من النصوص يتم طباعتها في كتاب بعد انتهاء التظاهرة الرياضية المتوسطية.