كشفت اليوم الإثنين، مصادر موثوقة لـ "الخبر"، أن المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سيواجه بنسبة كبيرة منتخب من أمريكا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضح المصدر ذاته، أن منتخب الباراغوي سيكون المنافس الأقرب لمواجهة "الخضر" وديا يوم الرابع عشر من جوان المقبل، لكن دون تحديد مكان إجراء المباراة التي تأتي مباشرة عقب لقائي أوغندا وتنزانيا المبرمجين يوم الرابع جوان والثامن من الشهر ذاته وذلك لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

للتذكير فإن منتخب الباراغوي، يحتل المركز الخمسين عالميا في تصنيف " الاتحاد الدولي للعبة، ولم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.