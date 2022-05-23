تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص تورط في قضية السرقة بالكسر من داخل مركبة، وهذا على إثر دوريات لعناصر الشرطة على مستوى أحد الأحياء أين لفت انتباههم لطلب تدخل من قبل مجموعة من المواطنين مفادها وجود شخص قام بالسرقة بالكسر من داخل مركبة متوقفة والتي طالت حقيبة ظهرية تحتوي على جهاز كمبيوتر محمول ومبلغ مالي قدره 80.000 دينار، ليتم ملاحقته وتوقيفه واسترجاع الحقيبة محل السرقة.

من جهة أخرى تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن دائرة وادي ارهيو من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية سرقة دراجة نارية مع استرجاعها، وهذا بعد تلقي شكوى من لدن الضحية تفيد بتعرض دراجته النارية من نوع بيجو 103 للسرقة، وبعد التحريات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع الدراجة النارية محل السرقة.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة.