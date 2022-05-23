أكدت خلية الإعلام والاتصال للمؤسسة المينائية لسكيكدة اليوم الإثنين، أنها صدرت 325 ألف و415 طنا من مادة الكلنكر خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022. وقال عبد المالك حميدشة، المكلف بالإعلام والاتصال بذات المؤسسة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بتصدير هذه الكمية تجاوزت المؤسسة الهدف السنوي المسطر ولمقدر بـ 274 ألف و907 أطنان.

وأرجع ذات المصدر هذه النتيجة إلى التدابير العملياتية التسهيلية التي اتخذت لتشجيع ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وترقية الصادرات. كما أكد ذات المتحدث بأن الكلنكر تم تصديره عبر ميناء سكيكدة إلى عديد الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية على غرار ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وكذا السنغال وغانا ونيجيريا والمكسيك.

من جهة أخرى، أفاد المصدر بأنه تم تصدير هذا الكلنكر من قبل أربعة متعاملين اقتصاديين على غرار كل من المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا " ومجمع "لافارج الجزائر" للإسمنت حيث تم تخصيص أربعة أرصفة على مستوى المؤسسة المينائية لسكيكدة لتصدير هذه المادة. وأضاف حميدشة بأنه سيتم قريبا اقتناء رافعة جديدة من الحجم الكبير أو ما يعرف بـ "شيبلودير" بقدرة رفع تصل إلى 2.000 طن في الساعة حيث بلغت تكلفتها المالية ثلاثة ملايين و393 ألف أورو والتي من شأنها أن تسهل عملية رفع مادة الكلنكر وتزيد من سرعة الشحن.

كما سيسمح هذا الجهاز، حسب ذات المصدر، بالحفاظ على البيئة والصحة العامة وفقا للمعايير الدولية المتعامل بها.