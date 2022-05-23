كشف اليوم تقرير إيطالي على أن نابولي يتجه للتخلي عن لاعبه الدولي الجزائري آدم وناس وبيعه خلال فترة الميركاتو الصيفي، خاصة وأن اللاعب عانى كثيرا من الإصابات، وليس هذه المرة الوحيدة التي تتحدث فيها الصحف الإيطالية عن الرحيل المحتمل لوناس.

موقع " فورزا أزوري.نت"، وفي استناده إلى صحيفة " الماتينو"، أوضح أن إدارة " السماوي" شرعت في التفكير للموسم القادم وتخصيص مساحة كبيرة لفترة الانتدابات القادمة من أجل بناء فريق تنافسي يضمن مشاركة أوروبية مستقبلا. المصدر ذاته أوضح، أن إدارة نابولي تريد القيام بثورة في الفريق، كتلك التي قامت بها عند ضمها لكل من مارتينز، كاليخون، هيغوايين ألبيول والحارس راينا في 2013 .

وختم" الماتينو"، بأن الاستغناء عن وناس ومارتينز سيمكن نابولي من جني بعض الأرباح. للتذكير، فإن فوزي غولام هو الآخر كان قد ودع جماهير نابولي، بعد نهاية مشواره مع النادي على أن يخوض تجربة أخرى