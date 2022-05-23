حذر خبراء في الأمن الغذائي مجلس الأمن الدولي من أخطار المجاعة على الاستقرار السياسي في العالم وسط النقص الحاصل في مخزونات القمح العالمية وارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق.

وأبلغت خبيرة في الأمن الغذائي مجلس الأمن الدولي بأن العالم لديه مخزونات من القمح تكفيه فقط لمدة 10 أسابيع، بحسب قناة "فوكس 10" الإخبارية الأمريكية، وهو ما يعني أن الأمن الغذائي في العالم بلغ مرحلة حرجة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "أغرو انتيليجنس" العالمية المتخصصة في الأمن الغذائي، سارة مينكر"، إن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تبدأ بسبب أزمة الغذاء ولكنها صبت الزيت على نار مشتعلة منذ مدة". ونبهت مينكر إلى أن "أزمة الغذاء قد لا تنتهي بتوقف الحرب الروسية على أوكرانيا"، مطالبة بجهود أممية لـ "حلحلة هذه الأزمة".

ويذكر أن إمدادات العالم من القمح باتت تحت التهديد لأن مجموعة من الأسباب تكاتفت لتخنق إمدادات القمح بالعالم، على رأسها اندلاع الحرب في أوكرانيا والجفاف والفيضانات وموجات الحر التي أدت إلى هبوط الإنتاج.