أصدر اليوم الإثنين، نادي مولودية الجزائر بيانا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك يندد ويستنكر فيه ببعض الخطابات التحريضية والدعوة المبطنة إلى العنف بدعوى النقد وإبداء الرأي. وجاء عبر المصدر ذاته، بأن ما يحدث ينذر بانزلاقات لا تحمد عقباها بدأت ملامحها بأعمال الشغب بعد مباراة الداربي العاصمي وكذا رشق حافلة النادي بالحجارة بعد مباراته الأخيرة حيث كادت هذه التصرفات أن تصيب اللاعبين والطاقم الفني بجروح.

وأضاف البيان: "هذه التصرفات الشنيعة والمعزولة التي لا تمت بصلة لأخلاق مشجعي ومحبي النادي لم ولن تؤثر على مبادئ وقيم النادي.

وختم: "وعليه فإن مولودية الجزائر يحتفظ بكل ما يخوله القانون ولن يتراجع عن اتخاذ التدابير الضرورية بما في ذلك اللجوء إلى السلطات المختصة إن اقتضى الأمر وكذا العدالة التي يضع فيها كامل الثقة.