تدخلت أعوان الحماية المدنية، ظهر اليوم الإثنين، لأجل نقل طفل غرق في بركة مائية بالمسيلة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة تدخلت على الساعة 12:55لانتشال طفل غرق في بركة مائية بوادي لقصب بقرية أولاد سلامة ببلدية المسيلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الضحية طفل يبلغ من العمر 09 سنوات له توقف قلبي رئوي تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مستشفى المسيلة ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتجدد مديرية الحماية المدنية نداءها للأولياء و كافة ساكنة الولاية بضرورة مراقبة الأطفال خاصة بعد الظهيرة ومنعهم من التوجه لأماكن الموت (البرك المائية، المسطحات المائية، السدود،..)