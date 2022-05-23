أشرف رئيس أركان الدرك الوطني، اليوم الإثنين، على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني للوقاية ومكافحة ظاهرة جنوح الأطفال، والذي حضره كل من المفوض الوطني لحماية الطفولة، ضباط وإطارات وزارة الدفاع الوطني، ممثلي وزارة العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيس الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، وكذا ممثلي كل من المديرية العامة للأمن الوطني، ونخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين في مجال الوقاية من الجنوح.

وتهدف فعاليات هذا الملتقى، وفق ما ورد في بيان صحفي لقيادة الدرك الوطني، إلى تحليل الظاهرة من عدة جوانب وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الهياكل الوطنية الفاعلة في هذا المجال، من أجل مكافحة كافة أشكال جنوح الأطفال وكذا وقايتهم، لاسيما من خلال تنسيق أساليب المكافحة بين القطاعات المعنية والخروج بتوصيات فعالة تكفل الحماية الأطفال.