استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.

وقد حضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وقال لعباطشة في تصريح له عقب الاستقبال أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "ثابت على مبادئه المترسخة ويثمن مسعى ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال دعوته لكافة الجزائريين دون استثناء من أجل وحدة الصف ولم الشمل" من أجل "النهوض بالبلاد بما يخدم مصالح الشعب وازدهار الجزائر وقوتها".

وأضاف أن المركزية النقابية جددت "استعدادها مرة أخرى للمساهمة في هذه المبادرة" بغية تحقيق "أهدافها السامية بما يخدم مصلحة الوطن ووحدته".

وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، عبر لعباطشة عن ارتياحه "للقرارات الحكيمة" التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال من أجل "تخفيف العبء على العمال" على الرغم من تداعيات وباء كورونا.

وحول زيادة الأجور، تحدث لعباطشة عن استعداد رئيس الجمهورية لإقرار زيادة جديدة أوائل العام المقبل، مبرزا أن الرئيس تبون أكد خلال هذا اللقاء أن استمرار سياسة الدعم الاجتماعي "أمر لا مفر منه".

وختم ذات المتحدث "مشروع إعادة النظر في سياسة الدعم سيخدم أكثر الطبقة المتوسطة والضعيفة".