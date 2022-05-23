عقد كيليان مبابي مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحديث عن كواليس تجديد عقده مع بطل "ليغ 1".

وبدأ ناصر الخليفي الحديث في المؤتمر الصحفي قائلًا: "بقاء مبابي معنا هو أمر مهم للغاية بالنسبة إلى الدوري الفرنسي".

وأضاف: "إنه يوم رائع لجميع مشجعي باريس سان جيرمان، لقد حافظنا على أفضل لاعب في العالم، حلمنا هو الفوز والفوز فقط".

وتابع: "لقد وفرنا لكيليان أفضل الظروف للفوز، وأشكر عائلته على أنها آمنت بمشروعنا، نريد أن نواصل صنع التاريخ معه، لقد جئنا للفوز وصنع المزيد من التاريخ في النادي".

وأضاف: "المال ليس كل الأمر الأهم بالنسبة إلى مبابي، هناك نادٍ في إسبانيا كان سيدفع له أكثر مما نقدمه له، المشروع الرياضي كان النقطة الأهم بالنسبة إلى مبابي".

وبانتقال الحديث إلى كيليان مبابي قال عن أحاسيسه: "ما حدث هو أنه كانت هناك الكثير من الأشياء في الموسم، فزنا بلقب الدوري الفرنسي، القرار لم يكن سهلًا، لكن وجدت ملجأي في لعب كرة القدم".

وأضاف: "كلما سئلت حول الأمر قلت أنني سأختار القرار الصائب، وأنا معتاد على التعامل مع الضغط منذ كنت في الرابعة عشر".

مبابي تطرق للحديث عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بقوله: "بصراحة الكل كان يعرف أنني كنت أريد أغادر في نهاية الموسم الماضي، لكل حادث حديث، والموسم الحالي كان مختلفًا".

وأضاف: "أنا فرنسي وأريد أن أقضي مشواري الكروي كاملا في فرنسا، هذا جزء من الأسباب التي جعلتني أقرر البقاء مع باريس".

وتابع: "قراري اعتمد على كرة القدم فقط، أنا سأقتصر على لعب كرة القدم، ليس لي صلاحيات أو أي وظائف أخرى".