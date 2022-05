La sélection nationale de football affrontera une équipe de l’Amérique latine durant la période de pause internationale, a appris El Khabar s’une source fiable.

La sélection paraguayenne serait le concurrent le plus probable que la sélection nationale affrontera amicalement, le 14 juin prochain, ajoute la même source, qui n’a toutefois pas indiqué le lieu de la rencontre. Ce match est prévu après ceux de l’Ouganda et de la Tanzanie, programmés les 4 et 8 juin, pour le compte des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2023.

Il est à rappeler que la sélection du Paraguay occupe la 50ème place dans le classement de la FIFA et n’a pas été qualifiée aux finales de la coupe du monde 2022.