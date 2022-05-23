تدخل فرقة من الغطاسين للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بڨالمة، زوال اليوم الإثنين، لأجل انتشال جثتي طفلين أحدهما "ع.ق" يبلغ 15 سنة والثاني "م.ي" يبلغ 12 سنة، بعد غرقهما بسد زيت العنبة بالمكان المسمى مشتة البقرات التابعة إقليميا لبلدية بوعاتي محمود بقالمة .

وقالت الحماية المدنية في بيان لها، مساء اليوم، أنّ تدخل فرقتها للغطاسين جاء بعد نداء نجدة مفاده غرق الضحيتين داخل السد سالف الذكر الذي يقع إلى الحدود بين ولايتي قالمة وسكيكدة، غير أنّه للأسف مثلما قالت الحماية المدنية، فإنّ غطاسيها عثروا على الضحيتين وقد قضّيا غرقا بعين مكان الحادثة.

وقد تمّ نقل جثتي المراهقين على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة قالمة لإخضاعهما إلى إجراء التشريح القانوني، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة.