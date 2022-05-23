انتشل، اليوم، أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بمهدية في ولاية تيارت، جثة شاب غرق في حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي بمزرعة.

وعلم من الحماية المدنية أن الضحية يبلغ من العمر 20 سنة، انتشلت جثته من حوض بمزرعة قرقار بمنطقة قردن ببلدية السبعين، في حدود منتصف النهار ونصف، ونقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببلدية مهدية، وفتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا.

في قسنطينة، تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية سيساوي سليمان وفرقة الغطاسين والمركز المتقدم للحماية المدنية باب القنطرة، اليوم، بحي ساقية سيدي يوسف بلدية قسنطينة، لأجل انتشال جثة غريق من داخل بركة مائية الضحية ب-أ من جنس ذكر يبلغ من العمر16 سنة ونقله لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

وكانت وحدات الحماية المدنية قد تدخلت، ظهر اليوم الإثنين، لأجل نقل طفل غرق في بركة مائية بالمسيلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الضحية طفل يبلغ من العمر 09 سنوات له توقف قلبي رئوي تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مستشفى المسيلة ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية سطيف بعد ظهر أمس جثة شاب توفي غرقا داخل بركة مائية في قرية بورديم ببلدية سرج الغول.

وتتزامن هذه الأحداث الأليمة مع موجة الحر العالية التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة، حيث عادة ما يلجأ شباب الولايات الداخلية إلى الأحواض والبرك المائية من أجل السباحة في غياب مرافق الترفيه.