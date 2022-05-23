أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، على تنفيذ تمرين بحري بعنوان "إعصار 2022" بالقاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير في ولاية وهران.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني "في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، تنقل السيد الفريق إلى القاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير، أين كان في استقباله السيد اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، ليستمع بعدها وبحضور اللواء جمال حاج لعروسي، قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء حسنات بلقاسم، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركـان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، إلى عرض حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ تمرين تكتيكي للقوات البحرية مع الرمي بصاروخ مضاد للسطح تحت عنوان 'إعصار 2022' ".

وأضاف ذات البيان "نفذت التمرين وحدات من القوات البحرية بما فيها الغواصات والطيران البحري ووحدات برية، ليقوم بعد ذلك الفريق بتفتيش التشكيلات البحرية المشاركة وزيارة بعض الوحدات العائمة، للوقوف على درجة جاهزيتها والاطلاع عن قرب على مختلف مكوناتها والتجهيزات العصرية وأنظمة الأسلحة المتطورة التي تحوز عليها".

ومن على متن سفينة القيادة ونشر القوات "قلعة بني عباس" رقم المتن 474 ، تابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن كثب مجريات الرمي بصاروخ مضاد للسطح من غراب قاذف للصواريخ على هدف بحري، وذلك بمضلع الرمي للواجهة البحرية الغربية. ليتابع بعدها، تنفيذ مختلف الأعمال القتالية البحرية المبرمجة، لاسيما منها تنفيذ رمايات نيران مدفعية.

وحسب بيان وزارة الدفاع فإن التمرين تم تنفيذه باحترافية كبيرة من قبل الوحدات البحرية المشاركة، وهو ما ظهر جليا من خلال التنسيق الجيد بين مختلف التشكيلات والتنفيذ الدقيق لمختلف المراحل المسطرة للتمرين، حيث تم بنجاح تدمير الهدف السطحي بدقة عالية، فضلا عن إجراء رمايات النيران المدفعية على الهدف البحري بكفاءة عالية.

ويأتي هذا التمرين بعد أربعة أيام من إشراف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بعنوان "ردع 2022". بالناحية العسكرية الخامسة في ولاية قسنطينة.