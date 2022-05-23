تجرى عملية سحب القرعة الخاصة بتصفيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان-2023)، التي ستستضيف نهائيتها الجزائر من 8 إلى 31 جانفي، يوم الخميس المقبل عن بعد، حسبما كشفت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) .

وكانت العملية مبرمجة سابقا في الـ29 من شهر أفريل، قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

وصادقت الهيئة الإفريقية اليوم الاثنين رسميا على مشروع رفع عدد الدول المشاركة في النهائيات من 16 إلى 18 دولة موزعة على الشكل التالي: منطقة الشمال (2 + البلد المنظم)، منطقة الغرب "أ" (3) منطقة الغرب ''ب'' (3)، منطقة الوسط (3)، منطقة وسط-شرق (3) ومنطقة الجنوب (3) .

وسيتم توزيع الدول المشاركة في 5 مجموعات، حيث تضم المجموعات ''1''، ''2'' و''3'' أربعة فرق، بينما ستتواجد ثلاثة فرق فقط في المجموعتين ''4'' و''5''.

وحسب القانون الجديد للعبة، سيتأهل للدور ربع النهائي رائد ووصيف المجموعات ''1''، ''2'' و''3'' وأصحاب المراتب الأولى في المجموعتين ''4'' و''5''.

للإشارة، ستجري "الشان"، وهي منافسة قارية خاصة باللاعبين المحليين، من 8 إلى 31 جانفي، بعد أن كانت مبرمجة موسم 2022 قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا-19.

وتم اختيار الجزائر لتنظيم هذا الموعد خلال شهر سبتمبر 2018، في الوقت الذي تم تخصيص فيه أربعة ملاعب لاستضافة الموعد: ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، الملعب الأولمبي بوهران، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.