أعلنت الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب)، اليوم الإثنين، تخصيص 13 مذبحا عبر الوطن لاقتناء فائض الإنتاج الوطني من الدواجن.

وجاء في بيان المؤسسة العمومية "يعلم مجمع أوناب كافة المربين عن استعداده لشراء الدجاج الحي عبر 13 مذبحا تابعا للمجمعات الجهوية بأسعار مناسبة".

وحسب ذات البيان فإن هذا القرار يأتي عملا بتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لهذا اليوم من أجل مرافقة صغار المربين والتكفل بالمنتوج الوطني.

ويأتي قرار اقتناء الفائض المسجل من الدواجن في السوق المحلية لإنقاذ بعض المربين من شبح الإفلاس الذي بات يهددهم بسبب تراجع أسعار اللحوم البيضاء.