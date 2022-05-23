تواصلت احتفالات عشاق ميلان الإيطالي بتحقيق لقب البطولة الإيطالية الذي غاب عن خزائن النادي العريق منذ 11 سنة كاملة.

وبعد نحو 24 ساعة من التتويج، حرص لاعبو ميلان وكذا عناصر الجهاز الفني للفريق على الاحتفال باللقب مع الجماهير في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية.

وتوجه اللاعبون رفقة الجهاز الفني إلى ساحة الدومو التي احتشدت فيها جماهير ميلان من أجل الاحتفال، ونشر نادي ميلان عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بثا مباشرا لاحتفالات لاعبي ميلان مع الجماهير بلقب الدوري الإيطالي.

وأظهرت لقطات الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر حاملا العلم الجزائري من على حافلة مكشوفة تم تخصيصها لتجوب شوارع مدينة "الموضة"، كما أظهر شريط فيديو آخر احتفال نجم "الخضر" بالعلم الفلسطيني.