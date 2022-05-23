ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، اجتماع عمل خصص لمتابعة المخططات والبرامج على المدى المتوسط لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني.

وجرى الاجتماع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع سوناطراك، المكلفة بإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتم الوقوف، في هذا الاجتماع، على مدى تقدم الدراسات الضرورية للانطلاق في إنجاز المحطات الخمس الكبرى "في أقرب الآجال"، وذلك في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر بغرض تأمين تموين المدن الساحلية بالماء الشروب، حسب البيان.

ويتعلق الأمر بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة الغربية للعاصمة (فوكة) ومحطة تحلية مياه البحر بولاية بومرداس، ومحطة تحلية مياه البحر ببجاية، ومحطة تحلية مياه البحر بولاية وهران ومحطة تحلية مياه البحر بالطارف.