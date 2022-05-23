أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس جدري القرود، ليصبح المغرب أول بلد عربي يسجل إصابات بهذا النوع من المرض.

وقال مسؤول عمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية، في تصريح للصحفيين، إنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بجدري القرود، مضيفا أن الحالات المصابة في صحة جيدة وتخضع للمراقبة تحت إشراف أطباء متخصصين.

وأعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الاثنين، تسجيل ما يقارب 85 إصابة بمرض جدري القرود منذ 15 ماي في ثماني دول في الاتحاد الأوروبي.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القرود، بعد تسجيل عدة حالات مشتبه بها في أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.

وجدرى القرود موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.