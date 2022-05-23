تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسعيدة من توقيف ثمانية ( 8) أشخاص تورطوا في جريمة قتل فتاة حسبما علم اليوم الاثنين لدى ذات السلك الأمني.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الخميس الماضي أين استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "احمد مدغري" لمدينة سعيدة جثة فتاة تبلغ 20 سنة من عمرها تعرضت لطعنات سكين قاتلة بمنطقة أولاد بوزيان 1 الواقعة بالجهة الغربية لمدينة سعيدة أدت لوفاتها.

ومكنت التحقيقات الميدانية التي باشرتها العناصر المختصة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و توقيفه إضافة إلى توقيف بقية الأشخاص الضالعين في الجريمة.

وتم انجاز إجراء قضائي في حق الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 31و43 سنة من بينهم امرأة و تقديمهم اليوم الاثنين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة بتهم جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد و عدم التبليغ عن جناية وعدم مساعدة شخص في خطر و طمس آثار جريمة.