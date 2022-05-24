الفرنسية استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، رئيس حركة المؤسسات الفرنسية "ميداف"، جوفروي رو دو بيزيو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال الفرنسيين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير فرنسا بالجزائر، فرانسوا غوييت، إلى العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المجال الصناعي وسبل تعزيزها وكذا الاستثمارات والشراكة بين رجال أعمال البلدين في إطار المنظومة القانونية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر.

كما سمح اللقاء للطرفين بتقييم وضع التعاون الصناعي بين البلدين.