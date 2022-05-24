شكلت عملية إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور اجتماع بروما، للرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، مع وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو سينجولاني.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أمس الإثنين: "على هامش أشغال الجمعية العامة لمسيري شبكات نقل الكهرباء لدول البحر الأبيض المتوسط ميد-تسو برئاسة الجزائر، تحادث الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو سينجولاني".

وركز هذا الاجتماع -حسب ذات البيان- على "إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي عن طريق الكابلات البحرية بين الجزائر (الشافية) وإيطاليا (سردينيا) بقدرة 1000 إلى 2000 ميغاواط". وخلال هذا الاجتماع، أبدى الطرف الإيطالي "اهتماما خاصا" بهذا المشروع معربا عن رغبته في تشكيل مجموعات عمل لمناقشة طرق تنفيذه.

كما اقترح الطرف الإيطالي إشراك المفوضية الأوروبية في تمويل المشروع من خلال البنوك الأوروبية. وحسب ذات المصدر، "سيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين سونلغاز من الجانب الجزائري وشركة تيرنا الإيطالية لنقل الكهرباء".