أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد، ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وغليزان.

بالإضافة إلى ولايات عين ڤزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، تمنراست، تيزي وزو، سطيف، جانت، الجلفة، البيض، جيجل، سعيدة، النعامة والبويرة. وأشار التنبيه إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.