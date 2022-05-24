أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد، ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات سيدي بلعباس، عين ڤزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تيزي وزو، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية، سعيدة، النعامة والبويرة.

وأشار التنبيه إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.