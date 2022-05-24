أعلن الديوان للحج والعمرة عن تكلفة حج هذا العام 2022 والمقدرة 00. 856.100 شاملة تذكرة السفر.

وأوضح ديوان الحج والعمرة في بيان له إنه يتعين على جميع الحجاج الميامين المؤهلين لأداء مناسك الحج التوجه إلى البلدية للحصول على وثيقة تثبت تأهيله لأداء مناسك الحج لهذا الموسم ثم التوجه إلى اللجان الولائية الصحية مرفقين بوثيقة التأهيل أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي.

وأضاف البيان إنه يتعين على الحجاج المؤهلين التوجه إلى مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مرفوقين بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية لاستخراج جواز السفر الصحي المتضمن رمز الاستجابة السريعة QR code وهذا بالنسبة للحجاج الذين أخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا من قبل، أما بالنسبة للحجاج الذين لم يتلقوا التلقيح ضد كورونا فعليهم أخذ اللقاحات المعتمدة والحصول على جواز السفر الصحي.

وخلص البيان إلى القول إنه سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها.