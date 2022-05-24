توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني انفانتينو، أن يتجاوز عدد متابعي مونديال قطر خمسة ملايير شخص. وقال إنفانتينو، في تصريحات أدلى بها خلال انعقاد حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، أمس الإثنين: "شوهد مونديال روسيا من أربعة ملايير شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من 1.2 مليار شخص، وسيشاهد خمسة ملايير شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم". ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة. يذكر أن البطولة ستنطلق في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.