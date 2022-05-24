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أسعار النفط تتراجع

مال و أعمال
24 ماي 2022 ()
خ.د/وكالات
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تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متجاهلة اجتماعا أوروبيا مرتقبا نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وبحلول الساعة (07:32) بتوقيت غرينتش تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أوت، بنسبة 1.02 بالمائة أو 1.11 دولار إلى 109.68 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم جويلية بنسبة 0.96 بالمائة أو 1.05 دولارا إلى 109.23 دولارات للبرميل.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتنتج بالمتوسط 11.2 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

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