أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، "استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من الاتحاد الدولي (الفيفا) بحلول نهاية المهلة هذا الأسبوع".

وقال الكاف، في بيان له: "سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من المسابقة"، مضيفا أن "المجموعتين الثالثة والحادية عشرة ستكونان من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات".

وعوقب اتحاد الكرة في البلدين بالإيقاف بسبب التدخل السياسي، وتم إدراجهما في قرعة التصفيات القارية في حال رفع الإيقاف.

ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة بين 14 جوان و14 جويلية 2023.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الإفريقية إلى أربعة مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".