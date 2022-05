L’office de météorologie a indiqué, ce mardi, que des pluies orageuses, parfois accompagnées de grêlons toucheraient plusieurs wilayas du nord et du sud du pays.

Dans un bulletin classé jaune a précisé que les précipitations concerneraient les wilayas de Tlemcen,AinTemouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Saida, Mascara et Relizane, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Sétif, Djanet, Djelfa, El Bayadh, Jijel, Saida, Naama et Bouira. Le bulletin dont la validité s’étendra de la matinée de mardi à demain mercredi, ajoute que les précipitations prévues varieraient du 20 à 30 mm localement.