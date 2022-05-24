أعلن نصر الدين بغدادي، عضو المكتب الفدرالي الأسبق، عن ترشحه رسميا لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال بغدادي، في تصريح لـ "الخبر" أمس، إنه يعتزم الترشح لعدة أسباب، أبرزها تطهير محيط المنظومة الكروية، مشيرا في السياق "أنا هو الحل لكرة القدم الجزائرية.. أنا هو الحل لمكافحة الفساد في المنظومة، لقد قررت الترشح من أجل تطهير المحيط والارتقاء بالكرة الجزائرية إلى الأعلى".

وواصل بغدادي: "لديّ خبرة في التسيير، وأعرف خبايا الكرة، أعرف أيضا ما يدور في المنظومة على جميع المستويات، فضلا عن أنني جامعي، ما يجعلني أملك كل المواصفات للترشح"، مشيرا "لا أخفي عليكم بأنني أعتبر نفسي مرشح كل المنتسبين إلى كرة القدم الجزائرية، حتى الذين ألتقي بهم في الشارع يلحون عليّ للترشح، لذلك سأكون مرشح الشارع الجزائري".

وحرص بغدادي على القول إن هناك مَن لا تتوفر فيه الصفة للترشح، وبأنه من الواجب تطبيق القوانين، موضحا "هناك من استقال من المكتب الفدرالي السابق، وأراه يعلن ترشحه لرئاسة الاتحادية رغم أن القانون يمنعه"، مضيفا: "شخص مثل عمار بهلول خطر على المنظومة الكروية، ويجب إبعاده عنها، ثم إنه استقال من المكتب الفدرالي الحالي، ورابطته الجهوية غير معتمدة، ومن المفروض أنه متواجد تحت طائلة الشطب من الحركة الرياضية، لأنه يجمع بين منصبين انتخابيين لمدة سنة كاملة، مثله مثل 3 أعضاء آخرين، والمرسوم التنفيذي 21/60 المتعلق بالتنافي يؤكد أنه في حال عدم استقالة عضو من وظيفته الانتخابية الثانية خلال شهر من انتخابه، فإنه معرّض للشطب، والمرسوم يمنح سلطة تطبيق أحكامه إلى وزارة الشباب والرياضة".

وتابع بغدادي: "بهلول يترشح لأي منصب دون خجل أو حياء، وأنا على قناعة أنه لو يتم فتح الترشيحات على مستوى الكشافة الإسلامية مثلا، أو على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو في أية هيئة أخرى، فإنه سيترشح".

وحرص نصر الدين بغدادي على القول إن الظرف الحالي "يتطلب الاستعانة بشخص من كفاءة محمد روراوة، على الأقل لإكمال العهدة وإعادة ترتيب أمور الاتحادية"، مضيفا: "لن أتراجع عن الترشح إلا في حالة واحدة، وهي أن يترشح شخص مثل جهيد زفزاف لأنه يملك الكفاءة، وهو أيضا شخص نزيه، ومن الواجب تدعيم أشخاص أكفاء ونزهاء مثل جهيد زفزاف".

وختم المتحدث قوله: "عملت في المنظومة لسنوات طويلة، في الأقسام الدنيا وعلى أعلى مستوى في التسيير، لقد أنشأت أكاديمية لكرة القدم وحرصت على تجنيب الشبان الآفات الاجتماعية، وكنت رئيس ناد لكرة القدم، وحصلت على عضوية المكتب الفدرالي، واشتغلت كمحافظ للمباريات، وعليه فلديّ خبرة كبيرة أريد توظيفها كرئيس للاتحادية".