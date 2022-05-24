أحصت مصالح الحماية المدنية وفاة 31 شخصا وإصابة 1511 آخرين بجروح على إثر حوادث مرور مختلفة سجلت خلال أسبوع.

وأوضح اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح أن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري كانت في ولاية الجزائر بوفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا. وفي مجال العمليات المختلفة قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف وإنقاذ 530 شخص من الخطر.