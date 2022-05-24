أصدر نادي ترجي الحميز الناشط ضمن القسم الشرفي لولاية الجزائر بيانا في أعقاب الضجة التي حدثت في أعقاب فوزه بنتيجة 19-0 أمام فرق نجم عين طاية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك: " نتقدم إلى الجمهور الرياضي ببيان لتنوير الرأي العام خاصة بعد الضجة الإعلامية التي حدثت مؤخرا، جدير بالذكر إن فريقنا ترجي الحميز يتقاسم الصدارة مع فريق الحماية المدنية بنفس عدد النقاط كما إن فريق نجم عين طاية كان يلعب على السقوط قبل مباراته مع ترجي الحميز مع تبقي مباراة واحدة للبطولة، فهل يعقل لفريق يلعب حظوظه على البقاء أن يرتب مباراة؟ وليكن في علم الجميع إن فريق نجم عين طاية خاض المباراة بفريق تقريبا كله من لاعبي صنف الأواسط وهل يعقل لفريق أن يرتب لقاء بهذه النتيجة؟ مع العلم أن القانون واضح وضوح الشمس إن حسابات الصعود لن تأخذ بعين الاعتبار فارق الأهداف في لقاءات العودة من البطولة فريق ترجي الحميز يطلب تبرئته من كل ما هو يتداول عبر المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية ".

وختم البيان:" كما ستكون هناك متابعات قضائية لكل من تسول له نفسه تلطيخ سمعة النادي وشكرا".