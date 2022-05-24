كشفت اليوم، وسائل إعلامية مختلفة أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران يتجه لمغادرة فريق الترجي وخوض تجربة بالخليج. وأوضح موقع " نسمة سبور"، أن بدران الذي ينتهي عقده مع فريق باب السويقة مع نهاية جوان المقبل، قد تلقى عرضا مغريا من ضمك السعودي وذلك بالموازة مع العرض الذي وصل وكيل أعماله من الوصل الإماراتي منذ مدة.

المصدر ذاته أكد أن، مواطنه وزميله في المنتخب، الحارس مصطفى زغبة الناشط مع ضمك كان وسيطا في المفاوضات بين الطرفين. ويستعد بدران، للالتحاق بالمعسكر الإعدادي لـ " الخضر"، تحسبا لمواجهة أوغندا يوم الرابع جوان المقبل بملعب وهران الجديد.