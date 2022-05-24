أوقف عناصر الأمن الحضري الثاني، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، عن قضية إنشاء عصابة أحياء، الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء وحمل سلاح أبيض محظور من الصنف الخامس بدون مبرر شرعي وإقلاق راحة السكان وإحداث الضوضاء ليلا، اقتحموا مسجدا، يقع بالضاحية الشمالية لعاصمة الولاية.

وذكر بيان مصالح الأمن بأن العملية، تمت بناء على تلقي قاعة الإرسال لنداء، مفاده قيام مجموعة من الأشخاص باقتحام مسجد بأحد أحياء مدينة تيارت، لينتقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين عثر على سلاح أبيض داخل المسجد، وكلّلت الأبحاث والتحريات بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وتحويلهم إلى المصلحة لمواصلة التحقيق معهم قبل تقديمهم أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت، ويصدر في حقهم أمر إيداع.