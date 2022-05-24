أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بدل خمس سنوات قبل الاستئناف، لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما".

وتمت إدانة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بجنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تمت تبرئتهما من التهم الأخرى المتابعين بها في هذه القضية. وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة يوم 10 ماي الجاري تأييد العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية والمتمثلة في عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق كل واحد منهما.

للتذكير، تقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.