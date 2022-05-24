تجري شركة "موديرنا" اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بجدري القردة المؤكدة بلغت 131 حالة إلى جانب 106 حالات أخرى مشتبه فيها منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض.

وتم الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض في السابع من ماي الجاري، خارج نطاق الدول الذي عادة ما ينتشر فيها الفيروس.

ولم تقدم شركة "موديرنا" بعد مزيدا من التفاصيل والمعلومات بشأن اللقاح المحتمل.

في وقت سابق، قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية.

وأضاف أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن سيساهم في السيطرة على انتشار المرض.