كشفت اليوم الثلاثاء، صحيفة " ليكيب" الفرنسية عن موعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، فيما سيتم معرفة قوائم المرشحين لنيلها في 12 من أوت القادم.

وأفاد المصدر ذاته أن خليفة ليونيل ميسي سيعرف في السابع عشر من أكتوبر القادم في حفل سيجرى على مسرح "شاتليه" في باريس. وسيقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2022 في 17 أكتوبر 2022.

وسيتم الكشف عن قوائم المرشحين لخلافة أليكسيا بوتيلاس وليونيل ميسي في 12 أوت المقبل.

وستعرف الفترة التي تسبق الكرة الذهبية في نسختها السادسة والستين، لصاحبها تواجد مجموعة من الخبراء وهيئة من المحلفين أكثر صرامة بلوائح أكثر وضوحا.