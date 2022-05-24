كشفت السفيرة الأمريكية، لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق ملتقى تكويني لفائدة القضاة والمحققين الجزائريين في مجال مكافحة الفساد بإشراف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "آف بي آي".

وقالت السفيرة الأمريكية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، هذا الثلاثاء، تم إطلاق مؤتمر يدوم ثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء، سيشارك فيه حوالي 40 محققا ومدعيا وقاضيا جزائريا. وأشارت إلى أن المشاركين سيعملون مع خبراء من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "آف بي آي" للتعرف على تقنيات التحقيق لملاحقة جرائم غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. وكانت إليزابيث مور أوبين، قد وصفت في وقت سابق، العلاقات بين الجزائر وأمريكا بـ "قوية" و"مهمة" و"سنستمر في تقويتها وتعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي" المقبل.