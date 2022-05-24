أكدت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، أن عملية التوظيف عبر كامل منشآتها تخضع لآلية قانونية وحيدة، متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها. خارج هذا الإطار التنظيمي سوناطراك تتبرأ من كل الإعلانات الوهمية والغير القانونية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، إن المديرية العامة للشركة سجلت إعلانات توظيف وهمية على منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لمصالح المؤسسة، يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل خاصة الجامعيين منهم وهذا لأغراض ربحية غير بريئة على حساب مصداقية المؤسسة، حيث تستغل هذه المنصات البيانات الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.

وحسب ذات البيان، تجدد سوناطراك دعوتها لجميع طالبي العمل بضرورة الاحترام والالتزام بهذه الآلية القانونية وعدم إرسال طلبات العمل عبر البريد العادي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.