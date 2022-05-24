أصدرت اليوم الثلاثاء، لجنة الانضباط برابطة الجزائر الولائية قرارها بشأن مباراة ترجي الحميز وشباب عين طاية. ووصفت الهيئة ذاتها عبر موقعها الرسمي، أن ما حدث بالإساءة الخطيرة للغاية لحسن سير البطولة مؤكدة على غياب الاحتراف عن مسؤولي الفريقين.

وعملا بلوائح في بطولة كرة القدم هواة تقرر ما يلي:

تعليق عضوية الفريقين خلال الموسم الحالي، خصم ست نقاط من رصيدهما بداية من الموسم القادم وتغريمهما بمبلغ 200 ألف دينار جزائري كما تم رفع الملف إلى إدارة النزاهة بالاتحاد الجزائري لتحديد المسؤولين عن ترتيب هذه المباراة.

للتذكير فإن المباراة بين الفريقين انتهت بفوز الترجي بنتيجة ثقيلة 19-0، وهو ما أحدث ضجة كبيرة، كما نشرت اليوم إدارة النادي قبل إعلان القرار، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بيانا توضيحيا فيما حدث.