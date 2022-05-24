تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقرارة في ولاية غرداية، اليوم، لأجل إخماد حريق غرفة مجهزة بحي كدية الشوف.

ووفق بيان لمصالح الحماية المدنية فقد أدى الحريق إلى وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 14 شهرا إثر تفحمه في عين المكان، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية معتبرة.

وأضاف البيان أن والدي الضحية وجدا في حالة صدمة وتم نقلهم إلى مستشفى القرارة مع إخماد الحريق ومنعه من الانتشار إلى بقية المنزل.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية متليلي في نفس اليوم لأجل إخماد حريق غرفة مجهزة بحي السوارق، حيث تم إخماده ومنعه من الانتشار إلى بقية المنزل بينما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة وعدم تسجيل خسائر بشرية.

وحثت مصالح الحماية المدنية المواطنين بمزيد من الحيطة والحذر وتطبيق جميع قواعد السلامة خاصة مع ارتفاع في درجة الحرارة لتجنب أي خطر.