مرددين شعارات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل، قام الآلاف من الرجال والنساء بالمشاركة الثلاثاء في مراسم تشييع صياد خدائي، العقيد في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل قرب منزله الأحد الماضي.

نعى الحرس الثوري خدائي "شهيدا" بعد إطلاق مسلّحين يستقلان دراجة نارية خمس طلقات باتجاهه وهو في سيارته قرب منزله بشرق طهران، محمّلا المسؤولية لعناصر مرتبطين بـ"الاستكبار العالمي"، في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها، تتقدمهم إسرائيل العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.

وأكد الحرس أن صياد خدائي كان من "المدافعين عن المراقد المقدسة (مدافع حرم)"، وهي العبارة المستخدمة للإشارة إلى أفراده الذين أدوا مهاما في نزاعي سوريا والعراق.

وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة بصفة استشارية في كل من العراق لمواجهة العناصر "التكفيرية" خصوصا تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفي سوريا لمساندة قوات الرئيس بشار الأسد في مواجهة المجموعات المسلحة في النزاع الدائر في بلاده منذ 2011.

وكشف التلفزيون الرسمي أن صياد خدائي كان من كوادر فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس، وهو من مواليد العام 1972 في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران.

تجمع آلاف الإيرانيين اعتبارا من الساعة 08,30 الثلاثاء (04,00 ت غ) في ساحة الإمام الحسين وسط طهران للمشاركة في مراسم التشييع التي بدأت بالنشيد الوطني وتلاوات قرآنية.

وشارك في التشييع قادة عسكريون منهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني.

ورافق المشيّعون النعش الذي لفّ بالعلم الإيراني، وتدافع كثيرون للمسه وسط تأثر بالغ. وردّد المشيّعون عبارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، بينما رفع البعض رايات كتب عليها "يا حسين".

ورفعت على طريق مسيرة النعش، لوحات كتب فيها "انتقام سخت" ("الثأر الشديد")، وتضمنت أيضا صورة اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع عام 2020.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد الإثنين حتمية الثأر للاغتيال، وهو أبرز استهداف معلن لشخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ 2020، حين قتل العالم النووي البارز محسن فخري زاده.