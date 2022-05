Cinq (5) nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été recensés durant les dernières 24 heures, a indiqué aujourd’hui mardi le ministère de la santé et de la réforme hospitalière, dans son bilan quotidien.

Aucun décès suite à la pandémie n’a été signalé et un patient se trouve actuellement aux soins intensifs, précise la même source.

Quatre (4) patients ont été guéris du virus, et aucun cas n’est actuellement aux soins intensifs, conclut le communiqué du ministère de la santé.