نشر اللاعب الفرانكو-جزائري، حسام عوار، صورة للمسجد الكبير، عبد الحميد بن باديس، في ولاية وهران على خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على "أنستغرام".

ويبدو أن نجم نادي ليون الفرنسي يقضي جزء من عطلته الصيفية في الجزائر، خاصة أن أصول والدته الجزائرية تعود إلى مدينة عين تموشنت في غرب الوطن.

وكان عوار قد اختار، في سنة 2020، تمثيل "الديكة" بعد "سوسبانس" طويل حول هوية المنتخب الذي سيلعب له بين الجزائر وفرنسا.

وتراجع آداء صاحب 23 ربيعا منذ ذلك الحين وأصبح لا يستدعى لتربصات المنتخب الفرنسي، كما أنه لم يعد محل اهتمام كبار الأندية في أوروبا.